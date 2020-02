Milan-Torino, tabù San Siro per i granata in campionato

MILAN-TORINO – Il Torino questa sera giocherà a San Siro contro il Milan: uno stadio che in campionato rappresenta un vero e proprio tabù per i granata. Il Toro, infatti, non vince a Milano contro i rossoneri in Serie A da bene 23 gare. Un’eternità, insomma, ma occhio a sottovalutare una squadra che ha perso le ultime 4 gare consecutive, ma che è chiamata assolutamente a dare segnali di risposta soprattutto dopo aver cambiato allenatore esonerando Walter Mazzarri. Ieri, Moreno Longo, ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue parole>>

