Milan-Torino, probabile formazione: Kjaer supera ancora Musacchio

VERSO MILAN-TORINO – Il trentenne danese Simon Kjaer ha ormai definitivamente superato Mateo Musacchio nelle gerarchie di Stefano Pioli. L’ex Atalanta sarà titolare anche stasera contro il Torino, nel match che chiuderà la 24^ giornata di Serie A. Il biondo centrale di difesa è sempre stato titolare da quando ha cominciato la sua avventura in rossonero, ad eccezione del match contro il Verona in cui era indisponibile a causa dell’influenza. Per Kjaer il riscatto dal Siviglia, a questo punto, sembra solo una formalità>>>

