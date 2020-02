Milan, Kjaer meglio di Musacchio: riscatto dietro l’angolo

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato al Milan fra lo scetticismo generale, Simon Kjaer si sta rivelando un valore aggiunto.

Stefano Pioli in questo scorcio di stagione gli ha consegnato le chiavi del posto numero 2 in difesa (capitan Alessio Romagnoli è intoccabile), togliendole a Mateo Musacchio. Le tante, troppe panchine della prima parte della stagione – quando vestiva la maglia dell’Atalanta – sono ormai un ricordo lontano. Il buon rendimento del difensore danese sta facendo riflettere la dirigenza di Casa Milan: si pensa già al riscatto fissato a 2,5 milioni. Kjaer al Milan è in prestito con diritto di riscatto, e il suo cartellino è di proprietà del Siviglia.

Proprio con il club spagnolo si è giocato, poche settimane fa, il primo tempo di una partita importante: quella che riguarda Jesus Suso. La ripresa verrà disputata al termine del prestito che ha portato l’esterno mancino in Liga. Dunque, Milan e Siviglia, hanno più di un conto in sospeso assieme, ed è per questo che potrebbero venirsi incontro a vicenda (ricordiamo che anche nella passata stagione le due società avevano avuto fitti contatti grazie al prestito di André Silva).

Kjaer è utile al Milan, ha scansato Musacchio e ora corre veloce verso il rinnovo con i rossoneri e verso l’Europeo con la sua nazionale. Per il reparto offensivo della prossima stagione, intanto, si continua a seguire da vicino un fortissimo talento sudamericano! Per i dettagli, continua a leggere>>>

