Milan-Torino, l’orario della conferenza di Moreno Longo

MILAN-TORINO – Il tecnico del Torino Moreno Longo domani pomeriggio parlerà in conferenza stampa per presentare la gara di lunedì sera contro il Milan. Come recita il comunicato della società granata, l’allenatore parlerà alle ore 16.45.

Domenica 16 febbraio alle ore 16.45, presso la sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, incontro per i media con il tecnico Moreno Longo per la presentazione di Milan-Torino, ventiquattresima giornata del campionato di serie A Tim.

Fonte: Torinofc.it

Intanto, ecco i dubbi di formazione di Stefano Pioli

