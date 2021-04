Milan sui social – Theo: “Se vuoi vincere devi soffrire”

Ecco come ha esultato Theo dopo Parma-Milan sul proprio profilo Instagram. Un "lavoro di squadra". Ecco le foto pubblicate dal terzino.

È tornato Theo in Parma-Milan. Dopo il clamoroso errore nella scorsa partita, il francese classe 1997 oggi è stato di nuovo autore di una prestazione devastante. Livello altissimo nella sua partita, condita anche da un bellissimo assist con tunnel per il gol di Franck Kessie. Il terzino ha scaricato su Zlatan Ibrahimovic, lo svedese classe 1981 gli ha restituito palla e Theo ha imbucato per l'ivoriano classe 1996, che solo davanti alla porta non ha sbagliato. Alla fine è arrivato un successo per 1-3 e Theo ha esultato sul proprio profilo Instagram. Tante foto della gara, accompagnate da un bellissimo messaggio: "Se vuoi vincere devi soffrire". Leggi le parole di Pioli dopo la vittoria in Parma-Milan >>>