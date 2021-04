Parma-Milan, Pioli: “Ecco cosa ha detto Ibra a Maresca. Su Tomori..”

Terminata la sfida tra Parma e Milan al Tardini, valevole per la 30^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli rilasciate ai microfoni di Sky Sport dopo il match. Sul finale di gara e la vittoria: “Mi piace quando i...

Sulle vittorie in trasferta e male in casa: "I numeri sono lì ed è strano. Non essendoci tifosi né in casa né fuori tutte le partite sono difficili. Ma l'importante è la media punti perché noi vogliamo tornare in Champions. Ora pensiamo al Genoa".