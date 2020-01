Milan sui social – Begovic e la foto durante l’allenamento

ULTIME MILAN – Non ha ancora avuto modo di esordire, ma Asmir Begovic a giudicare dalle parole di Stefano Pioli e dei compagni di squadra ha già avuto un grande impatto sul Milan. Il portiere, arrivato a gennaio per sostituire Pepe Reina, è stato confermato dall’allenatore milanista come secondo di Gianluigi Donnarumma e ha ricevuto parole d’elogio per la personalità e la professionalità dai compagni. Oggi, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una fotografia durante l’allenamento odierno a Milanello. Immortalato mentre compie una bella parata alla propria sinistra su un tiro alto. Lui, altissimo, non ha avuto difficoltà a intercettare il pallone. La didascalia è molto semplice: “Allenamento”.

