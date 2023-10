Milan, il dato su Sportiello: dal 2016 non subiva problemi muscolari

Ancora una volta la sosta per le nazionali non porta bene al Milan . I rossoneri si preparano ad un trittico molto importante che vedrà il gruppo di Stefano Pioli affrontare prima la Juventus , poi il Psg e infine il Napoli . La squalifica di Theo Hernandez , e soprattutto quella di Mike Maignan , non sembravano destare particolari preoccupazioni, ma a rimettere in ansia il popolo milanista ci ha pensato l'infortunio di Marco Sportiello .

Nessun infortunio dal 2016

Ciò che sorprende è che Sportiello, arrivato in estate come vice-Maignan, si è dovuto fermare per un problema muscolare. Una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro che lo potrebbe tenere lontano dal campo per almeno due mesi. Stupisce poiché l'ultimo infortunio muscolare dell'ex Atalanta è lontano ben 7 anni, dalla stagione 2015/16. In quel caso Sportiello saltò solo una partita, dovendo rimanere ai box per 4 giorni. Insomma, la fortuna non sussiste ai rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, sfida in alto. L’analisi reparto per reparto