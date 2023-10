Milan-Juventus, sfida in alto: l’analisi reparto per reparto

Siamo ancora nella prima parte della stagione, ma iniziano ad arrivare le partite importanti per tutto l'anno. Per il Milan una settimana fondamentale che inizierà domenica e finirà precisamente una settimana dopo. Per i rossoneri in arrivo la Juventus, poi il PSG e infine il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla sfida di San Siro contro i bianconeri.