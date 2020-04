Milan sostenibile: il piano di Elliott per la rinascita del club

NEWS MILAN – Come tutti i professionisti dell’alta finanza anche Gordon Singer è molto riservato, ma certamente molto ambizioso. E’ americano, ma di calcio se ne intende e ne è sempre stato appassionato. Dopo aver studiato negli States tra New Jersey e Massachusets, il figlio di Paul Singer ha trascorso un anno fuori sede a Londra dove si è innamorato del Regno Unito e ha trasferito lì la sua sede. Dall’Inghilterra, infatti, Gordon gestisce tutte gli affari europei del fondo Elliott e tra queste c’è ovviamente anche il Milan.

Proprio nella capitale inglese ha avuto modo di conoscere al meglio Ivan Gazidis, l’attuale amministratore delegato del club rossonero. Tra loro c’è un ottimo rapporto, che ormai dura da diversi anni, da quando il dirigente sudafricano ha iniziato a lavorare nell’Arsenal, dopo l’esperienza americana in MLS. Come è noto Gordon è tifoso dei Gunners e lo ha voluto fortemente alla guida del Milan in questa sua nuova avventura.

La logica perseguita in questi primi due anni del fondo americano è quella della sostenibilità economica, sì ai calciatori di prospettiva e di talento e alla loro valorizzazione. In questo senso viene da pensare che Gigio Donnarumma possa essere il giocatore chiave dell’immediato futuro vista la giovane età. Il Milan, però, dovrà necessariamente iniziare a camminare con le proprie gambe e in questo senso il modello Arsenal può essere da riferimento, che piaccia o no.

Tra cambi di allenatori, dirigenti e calciatori, sono passati quasi due anni dall’arrivo della famiglia Singer al Milan. Gordon e Gazidis sembra non abbiano ancora familiarizzato al meglio con l’ambiente rossonero, ma hanno tempo per definire meglio i loro piani. Prima bisogna superare una crisi mondiale che devasterà il mondo del calcio senza precedenti. E il club rossonero deve rimanere sui giusti binari. Intanto, ecco quale colpo di mercato potrebbe fare il fondo americano! CONTINUA A LEGGERE>>

