Profiling – David Silva, il colpo d’esperienza per il Milan

Nome: David Silva

Età: 34 anni (8 gennaio 1986)

Nazionalità: spagnola

Squadra: Manchester City

Ruolo: Esterno d’attacco/trequartista

Piede preferito: Sinistro

Prezzo: in scadenza di contratto

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan vuole rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e come ribadito più volte dall’amministratore delegato del club Ivan Gazidis i prossimi acquisti non saranno solamente calciatori giovani. La prima parte di stagione ha dimostrato che senza esperienza non si va da nessuna parte e per questo motivo il Milan potrebbe muoversi con anticipo per convincere David Silva a firmare coi rossoneri la prossima stagione.

David Silva, dal 2010 al Manchester City, è cresciuto nelle giovanili del Valencia. Dopo un paio di prestiti, prima all’Eibar e poi al Celta Vigo, che gli consentono di fare esperienza, a 20 anni diventa titolare del Valencia che lo lancia definitivamente nel grande calcio. Il suo talento è immediatamente sotto gli occhi di tutti. La stagione 2008-09 è quella più complicata per via di un infortunio alla caviglia sinistra che lo tiene fuori per 3 mesi e torna a disposizione di Emery solo a dicembre. In quella successiva fa il definitivo salto di qualità. A suon di reti – ben 10 a fine anno – trascina il Valencia al terzo posto valido per la qualificazione in Champions League.

Un grande club in ascesa come il Manchester City lo mette nel mirino e lo acquista nell’estate del 2010 per quasi 30 milioni. Con i Citizens 10 anni intensi con cui vince 2 FA Cup, 4 campionati, 5 Coppe di Lega inglese e 3 Community Shield. Senza contare che dal 2019, con l’addio di Kompany, diventa anche il capitano (424 presenze e 74 reti). In questi anni ha vinto tutto col ciclo di imbattibili della Spagna: 2 Europei e un Mondiale.

