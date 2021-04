Milan, Sconcerti: “Era un gruppo magico, non andava toccato a gennaio”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato del complicato momento del Milan. Questo il suo pensiero sul mercato di gennaio e non solo

Il noto giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato del complicato momento del Milan. Questo il suo pensiero sul mercato di gennaio e non solo: "Al Milan sta succedendo quanto non era accaduto finora, forse pagano persino l'eccesso di interventi a gennaio: era come un gruppo magico, andava toccato meno possibile. Mi sembrano sfiniti, stanchi: hanno fatto un campionato di corsa dal post-Covid a questo. Il crollo oggi è diventato evidente, gli sono venuti meno i grandi capisaldi di questi ultimi gironi: parlo di Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu e Ibrahimovic. Lo svedese da novembre ha segnato in tre partite sole. Bennacer è tornato ma non è in condizione, mentre Calhanoglu era la vera differenza del Milan e non so se si sia spento sulla questione del contratto. Non possono essere Kessie o Saelemaekers ad accendere la luce". I bookmakers fanno sognare i tifosi del Milan: ecco le quote sugli arrivi di Ilicic e Sergio Ramos