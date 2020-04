Milan, rimanere o mollare: Maldini pone le sue condizioni

NEWS MILAN – Come riporta questa mattina in prima pagina ‘La Gazzetta dello Sport’, il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini vuole restare in rossonero anche il prossimo anno, ma detta le sue condizioni. L’ex numero 3, infatti, non ha intenzione di rimanere avendo esclusivamente un ruolo di facciata, ma vuole avere un peso decisionale importante sia sulle scelte di mercato che su quelle relative all’allenatore.

Maldini vuole difendere a denti stretti il ruolo operativo che ha chiesto per tanti anni e che non aveva quando al Milan c’era Leonardo. Quella posizione nella dirigenza se l’è guadagnata e ora non ha intenzione di lasciarla andare così facilmente, nonostante i dubbi ci siano e non siano pochi. In poco tempo, Maldini ha visto lasciare prima Leonardo, poi Gattuso e infine l’amico che lui stesso aveva scelto Boban.

Naturale che ci siano dei punti di domanda nella testa di Paolo circa il suo futuro. Ma per il club Maldini rappresenta la faccia bella del Milan, che ha un peso specifico importante anche all’estero. Per la proprietà Paolo deve restare nonostante nel corso della stagione non siano mancati i momenti in cui non siano piaciuti alcuni comportamenti del dirigente rossonero, come le esternazioni contro Rangnick o le vacanze natalizie in Florida dopo la sconfitta pesantissima di Bergamo.

Per Ivan Gazidis, Paolo è un valore aggiunto e vorrebbe che rimanesse. Ma la decisione spetterà a Maldini che chiede conferme e certezze alla proprietà. Archiviato il difficile momento legato al virus – ora Paolo e Daniel stanno bene e sono guariti – inevitabilmente si dovrà affrontare anche il tema del suo futuro e non potrà passare inosservato ciò che è accaduto con Boban. Il Dt rossonero rimarrà solo alle sue condizioni e ci sono diversi argomenti che dovranno essere affrontati. Panni da lavare in casa questa volta e poi stenderli al sole una volta asciugati. Novità anche sul futuro di Ibrahimovic: ecco le ultime>>>

