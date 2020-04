Calciomercato Milan – Ibrahimovic potrebbe chiudere all’Hammarby

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, potrebbe tornare a giocare in Svezia al termine di questa stagione per motivi familiari.

L’Hammarby, club di cui è socio al 25% e con il quale anche stamattina, a Stoccolma, si è allenato in gruppo, lo aspetta a braccia aperte alla scadenza del suo contratto con il Milan.

Dal prossimo 1° luglio, dunque, Ibrahimovic potrebbe far ritorno in patria per concludere la sua prestigiosa carriera. Oltre al Milan, così facendo, verrebbero a decadere anche tutte le altre opzioni italiane, come Bologna e Napoli.