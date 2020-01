Milan, resta il rebus Paquetà: fatica a trovare una collocazione nel 4-4-2

NEWS MILAN – Uno dei punti di domanda di questo Milan è certamente Lucas Paquetà. Così come era accaduto a inizio stagione con Giampaolo, anche con Pioli fatica a trovare spazio e nel 4-4-2 ancora meno. Con il cambio di modulo, una collocazione tattica al centrocampista brasiliano sembra davvero difficile da trovare, con il tecnico emiliano che lo ha schierato da esterno di centrocampo nei minuti finali del match di mercoledì contro la SPAL. Intanto, sembra in stand-by al momento la trattativa per Dani Olmo: continua a leggere>>>

