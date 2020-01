Calciomercato Milan – Dani Olmo, trattativa avviata ma in stand-by: il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, l’arrivo di Dani Olmo al Milan non è un’operazione semplice.

Il Diavolo, per il trequartista iberico, classe 1998, ha offerto alla Dinamo Zagabria, club proprietario del suo cartellino, 20 milioni di euro più di 10 di bonus, per arrivare ai 30 totali richiesti dalla società croata.

Ma, al di là di questo, per ‘TMW‘ ci sarebbe un problema tra gli agenti dello spagnolo ed il club croato. Questione di commissioni, con una forbice, però, davvero ampia: la percentuale garantita, e proposta, sarebbe del 10%, mentre l’entourage di Dani Olmo chiederebbe di più.

La trattativa, così, sebbene avviata sui giusti binari, si sarebbe incagliata sulle richieste dei manager di Dani Olmo. L’accordo per il suo contratto con il Milan, invece, ci sarebbe già: contratto fino al 30 giugno 2024, per uno stipendio di 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Zvonimir Boban, Chief Football Officer rossonero, si è mosso personalmente per Dani Olmo: lo scoglio delle commissioni potrà essere eluso, secondo ‘TMW‘, soltanto con il passare dei giorni … In Croazia, nel frattempo, danno l’affare per fatto: per le ultime, continua a leggere >>>

