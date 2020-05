Milan, Rangnick vuole affiancare Mitchell a Moncada

MILAN NEWS – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, Ralf Rangnick vorrebbe affiancare a Geoffrey Moncada a capo dell’area scouting la figura di Paul Mitchell, 38 enne attualmente sotto contratto con il Lipsia. Nella sua giovane carriera da talent scout, il dirigente inglese ha contribuito a scovare numerosi talenti. Per anni ha lavorato a stretto contatto con Mauricio Pochettino, prima al Southampton e poi al Tottenham, mettendo la firma su parecchi colpi di mercato come ad esempio Clyne, Yoshida, Gazzaniga (poi portato agli Spurs), Dele Alli, Trippier e Alderweireld (anche lui preso dal Southampton). Al Lipsia ha contribuito agli arrivi di Cunha e Nordi Mukiele, che per altro è stato accostato al Milan.

