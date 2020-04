Calciomercato Milan – Piace Mukiele del RB Lipsia: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – Qualora dovesse davvero essere Ralf Rangnick il prossimo allenatore del Milan, la fascia destra di difesa della squadra rossonera rischia di essere completamente rivoluzionata. Potrebbero andare via sia Andrea Conti sia Davide Calabria per essere rimpiazzati da un innesto di talento, prospettiva ed affidabilità.

Stiamo parlando di Nordi Mukiele, classe 1997, terzino destro francese di origini congolesi il quale, dalla stagione 2018-2019, quando fu proprio scelto da Rangnick, veste la maglia del RB Lipsia, club tedesco che lo acquistò dal Montpellier per 16 milioni di euro.

Mukiele, che aveva iniziato nelle giovanili del Paris FC, salvo poi passare al Laval prima di approdare allo ‘Stade de la Mosson‘, è fratello di Norvin, un attaccante classe 2001 che gioca nel Torino Primavera: è titolare nello schieramento dei ‘Tori Rossi‘ di Lipsia e, dopo le 31 presenze della passata stagione, quest’anno, prima dello stop al calcio per la pandemia da coronavirus, ne aveva già collezionate 28.

In queste partite, suddivise tra le 18 di Bundesliga, le 8 di Champions League e le 2 in Coppa di Germania, Mukiele ha anche segnato 3 gol, in campionato contro Mainz, Fortuna Düsseldorf e Werder Brema, e fornito 2 assist, sempre in Bundesliga, contro Paderborn e Borussia Dortmund.

Sotto contratto con il RB Lipsia fino al 30 giugno 2023, secondo il popolare sito web 'transfermarkt.it', Mukiele, oggi, varrebbe 20 milioni di euro.