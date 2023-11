Milan-PSG, notte di stelle: quanti vip a San Siro | NEWS

Tabte stelle presenti per la partita di questa sera tra Milan e PSG: ecco una lista, con le parole del cantante Noel Gallagher

( fonte:milan ) - Le stelle della Champions League fanno splendere San Siro non solo in campo, ma anche sugli spalti: molti gli ospiti eccellenti del Club rossonero, a conferma dello scenario internazionale della serata.

A Milano in occasione del concerto, Noel Gallagher, nonostante la sua fede per il Manchester City, non ha voluto mancare ad una delle sfide più affascinanti del calcio europeo, insieme alla figlia Anais, nota content creator inglese.