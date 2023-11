Pagelle Milan-PSG 2-1: Leao in God Mode, Loftus-Cheek straripante

PAGELLE MILAN-PSG - Ritmi da subito altissimi tra Milan e Paris: una partita con tanta intensità e capovolgimenti di fronte. I rossoneri aggrediscono e aspettano, gestiscono e lasciano gestire, sanno capire i momenti della partita. Sfiorano subito il vantaggio, ma Ruben spara alto tutto solo. Poco dopo, arriva il gol di Skrianir che sembra una beffa. Invece passano tre minuti e Leao riporta tutto in parità con una splendida rovesciata. Da lì in poi il Paris prende una traversa, ma è più il Milan a creare i presupposti per il secondo gol. Che arriva a inizio ripresa con Giroud di testa su cross di Theo Hernandez, una soluzione che in Francia conoscono bene. Poi è ancora il Milan a creare più pericoli, ma abbassa il baricentro e aspetta. Notte magica.