Milan, Pobega il nuovo Castrovilli? I numeri in stagione

NEWS MILAN – Per molti Tommaso Pobega, centrocampista del Pordenone di proprietà del Milan, ricorda il percorso di Gaetano Castrovilli. L’attuale calciatore della Fiorentina, infatti, lo scorso anno militava nella Cremonese in Serie B e in pochi si aspettavano che potesse già imporsi nel massimo campionato italiano in questa annata.

Pobega ha certamente un modello importante a cui ispirarsi e in questa stagione al Pordenone ha fatto un’ottima impressione. In questa stagione il classe 1999 ha totalizzato 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno ben 5 reti (4 in Serie B). Un bottino importante che probabilmente era destinato ad aumentare qualora la stagione si fosse conclusa regolarmente. A tal proposito i dubbi sono sempre maggiori: ecco le parole del Ministro Vincenzo Spadafora!

