Milan, Pioli il triangolo funziona: la mossa che cambia la stagione

Milan, Pioli rilancia il triangolo

Il 6 marzo 2022 il Milan, si legge, aveva vinto 1-0 dando il via alla scalata scudetto iniziata con il successo nel derby. Tredici mesi fa Stefano Pioli al Maradona si era imposto schierando i suoi tre centrocampisti di livello, ovvero Bennacer, Tonali e Kessie. Tutti insieme per scardinare il 4-2-3-1 di Spalletti e spegnere, col pressing dell'ivoriano e di Tonali, la regia di Lobotka e Fabian Ruiz. Domenica sera la mossa di Pioli è stata quella di riproporre il triangolo magico in mezzo al campo. Senza Kessie, è toccato al jolly Krunic indossare i panni del terzo moschettiere, ma a sorpresa non è stato il bosniaco ad agire da trequartista tattico, piuttosto Bennacer. Sistema che, con un trequartista tattico, ha avuto come prima conseguenza quella di esaltare la fantasia di Brahim Diaz a destra e riaccendere la fiamma di Leao a sinistra. È facile immaginare che Pioli da ora in avanti, insista su questo piano tattico.