Milan, Pioli: “O ci piangiamo addosso o proviamo a reagire”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa in merito al motivo per cui i problemi continuano a persistere

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa i temi principali di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata del campionato. Interrogato sulle motivazioni per cui i problemi per il Diavolo continuino a persistere, l'allenatore ha risposto che le soluzioni per risolvere il problema sono due: o piangersi addosso oppure continuar a lavorare rimboccandosi le maniche.