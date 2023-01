Milan, le ultime sul rinnovo di Leao: c’è un inquietante interrogativo

Il Milan spera che Rafael Leao possa dire di sì alla sua proposta di rinnovo del contratto. Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda da 'Sky'

Daniele Triolo

Sono giorni caldi, questi, per l'eventuale rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. L'attuale accordo, infatti, tra l'attaccante portoghese classe 1999 e il club di Via Aldo Rossi, da 1,5 milioni di euro netti a stagione, scadrà come noto il 30 giugno 2024 e le parti sono al lavoro per trovare un'intesa sul prolungamento.

Si era detto e scritto, nei giorni scorsi, che il Milan attendeva l'arrivo a Milano del padre di Leao, Antonio e del suo manager, l'avvocato francese Ted Dimvula, per mettersi concretamente a tavolino con il fine ultimo di arrivare alla fumata bianca per il rinnovo del contratto del numero 17 della formazione di Stefano Pioli.

Rinnovo Leao, le ultime news da 'Sky Sport' — Tutto questo, però, non c'è stato. Forse anche perché la fase bollente della trattativa è coincisa con il momento nero del Diavolo sul campo. Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha provato a fare chiarezza sulla questione. "Non ci sono grandi novità", l'esordio dell'inviato a Milano.

"Il Milan ha fatto questa proposta contrattuale. Pensavamo, ma così non è stato, che l'arrivo dall'avvocato di Leao potesse smuovere le acque e che potessero esserci degli incontri. Invece non ci sono stati - ha sottolineato Baiocchini sulla trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan".

Dimvula è stato a Milano, ma nessun incontro con i rossoneri — "Ma non perché sono stati annullati. Ma perché non sono stati fissati. Quindi, evidentemente, Dimvula è venuto a Milano per parlare con il giocatore e per dire "Cosa vogliamo fare? Questa è la proposta: vuoi accettare o non vuoi accettare?". Interrogativo inquietante, se si pensa che, fino a un paio di settimane fa, sembrava che Leao avesse dato ampia disponibilità al Milan ad accettare l'offerta di 7,5 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi.

"La volontà del calciatore è fondamentale - ha concluso Baiocchini -, quindi, a prescindere da tutti quelli che sono i discorsi economici, se Leao, come ha comunicato in tempi recenti di voler rimanere al Milan, allora un accordo si trova, a prescindere da quelli che sono poi i risarcimenti allo Sporting Lisbona e altre situazioni collaterali. Altrimenti sarà difficile".