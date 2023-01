Calciomercato Milan – Zaniolo in rossonero? Possibile a due condizioni

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto del Tottenham . Qualcosa, intorno al nome dell'attaccante italiano classe 1999 , potrebbe muoversi in quest'ultima settimana di sessione invernale visto che il giocatore, in scadenza di contratto con la Roma il prossimo 30 giugno 2024 , ha chiesto alla società capitolina di essere ceduto.

Calciomercato Milan: Zaniolo, si riaccende l'interesse

'SportMediaset' ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Zaniolo, spiegando come, al momento, la Roma non abbia in mano l'offerta che vorrebbe. Dunque, per ora, il numero 22 è destinato a rimanere a Trigoria, alla corte di José Mourinho, allenatore con cui comunque Zaniolo ha un ottimo rapporto.