Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: l’ultima idea di Pioli

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023. Così in campo?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli in vista di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata del campionato, in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Pioli, infatti, sta pensando di variare qualcosa, dal punto di vista tattico, per la sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, in quello che, classifica alla mano, si configura come un vero e proprio scontro diretto per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Lazio-Milan, la probabile formazione di Pioli — Recuperato Rade Krunić, che dovrebbe inizialmente partire dalla panchina, Pioli potrebbe optare per un cambio di modulo: dal 4-2-3-1, infatti, il Diavolo che scenderà in campo all'Olimpico potrebbe schierarsi con il 4-3-3. Non è necessariamente detto, però, perché il tecnico rossonero ha anche schierato in varie circostanze un trequartista molto ... centrocampista.

Come potrebbe accadere domani sera, in occasione di Lazio-Milan, quando al fianco di Sandro Tonali e Ismaël Bennacer potrebbe scendere in campo Tommaso Pobega. Mezzala nel 4-3-3, trequartista di inserimento nel 4-2-3-1. Chi rischia il posto? Brahim Díaz, che, a quel punto, si accomoderebbe in panchina con uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers (favorito) titolare.

Un mediano in più, fuori Brahim Díaz — In attacco, per 'Tuttosport', potrebbe rifiatare Olivier Giroud, con Ante Rebić e Divock Origi che si candidano per una maglia da titolare. Anche se, alla fine, dovrebbe essere il francese ex Arsenal e Chelsea a partire dal 1'. Vediamo insieme, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli per Lazio-Milan di domani sera.

(4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, R. Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, D. Vásquez, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw, Bakayoko, Krunić, Vranckx, Adli, Brahim Díaz, De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli. Mercato Milan: sfida al Manchester United per un forte trequartista >>>