Calciomercato Milan – Trequartista, che sfida con il Manchester United

Ultima settimana per il calciomercato invernale e il Milan, come raccontano le cronache degli ultimi giorni, ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma classe 1999. Il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, aveva detto giorni fa come la sessione di gennaio non avrebbe portato novità nelle fila del Diavolo. Evidentemente, però, un'occasione così ghiotta per un calciatore che, da tempo, piace al club di Via Aldo Rossi è veramente di quelle da non lasciarsi sfuggire.