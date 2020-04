Milan, occhi su Luis Florentino: i suoi numeri stagionali

NEWS MILAN – Il Milan continua a tenere gli occhi puntati sul talento portoghese del Benfica Luis Florentino, centrocampista classe 1999, già seguito la scorsa estate e a gennaio. Sul suo cartellino pende una clausola da 100 milioni, ma il prezzo da trattare sarà certamente più basso visto che il “Pogba portoghese” non mette piede in campo dal 9 novembre.

Il motivo è che il ragazzo è entrato in rotta di collisione con il club e da quella sua ultima partita ha fatto solo tanta panchina e tribuna. Inevitabile che il prezzo cali, ma il talento rimane puro e cristallino tipico della classe 1999 portoghese. Da Rafael Leao – che al Milan deve ancora dimostrare – a Joao Felix, passando per Trincao e Gedson Fernandes. Luis Florentino potrà presto fare il salto in una big del calcio europeo e chissà che non possa essere il Milan.

I suoi numeri stagionali parlano di 15 presenze tra campionato e coppe, con zero reti all’attivo. Punti di domanda anche sul futuro di Rebic: ma ecco la novità!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android