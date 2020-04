Rebic, da uomo in più a punto fermo: ecco perché voterà Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Il prestito di Ante Rebic al Milan scadrà a giugno 2021, ma sia il club rossonero che i tedeschi dell’Eintracht Francoforte stanno trattando una cifra in vista di un eventuale riscatto. Sì, perché per l’attaccante croato, arrivato in estate in prestito biennale, non è stata fissata una cifra sul riscatto visto che l’operazione è stata imbastita e concretizzata solo nelle ultime ore della finestra estiva di mercato.

Il medesimo discorso si dovrà fare anche su Andre Silva, visto che dalla Germania sono molto positivi circa il riscatto del portoghese dal club di Francoforte. Le due trattative in ogni caso sono slegate, e per questo motivo il Milan sta cercando di portarsi avanti e concordare una cifra sul riscatto di Rebic anche per evitare l’inserimento di altri club nella prossima sessione di mercato.

Il club rossonero – secondo la Gazzetta dello Sport – potrà contare sulla volontà del ragazzo che dopo i primi mesi bui passati in panchina, si è ritagliato uno spazio importante da gennaio segnando la bellezza di 7 reti in 11 gare tra campionato e Coppa Italia. Il tutto ha coinciso anche con il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahmovic. I due hanno dimostrato di parlare la stessa lingua non solo fuori dal campo, ma anche all’interno del rettangolo verde.

Ora la domanda sorge spontanea: riuscirà Rebic a rendere al meglio anche senza Ibrahimovic, visto il probabile addio di quest’ultimo? Per saperne di più, CONTINUATE A LEGGERE>>>

