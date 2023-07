Milan, niente tournée per Origi: possibile esclusione anche per Rebic

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, Divock Origi non parteciperà alla tournée del Milan, possibile esclusione anche per Rebic

L'attaccante belga, infatti, rimane sul mercato in attesa che i rossoneri ricevano offerte. Diverse squadre turche, Fenerbahce e Besiktas fra tutte, avrebbero mostrato interesse ma, per ora, non avrebbero presentato alcuna proposta. Inoltre, tra gli esclusi potrebbero esservi altri due giocatori dal futuro in bilico. Il primo sarebbe Ante Rebic, che ha mercato in Arabia ma avrebbe rifiutato diverse offerte, e il secondo sarebbe Fodé Ballo-Touré.