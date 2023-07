Calciomercato Milan – Attaccante, interessa Beto: derby con l’Inter?

Il Milan cerca un attaccante in questo calciomercato estivo. Piace Beto dell'Udinese come alternativa a Mehdi Taremi del Porto

Calciomercato Milan, piace Beto dell'Udinese

Per quel che riguarda il calciomercato non si parla solo del possibile arrivo di Danjuma, di Alex Jimenez e della telenovela che da qualche settimana avvicina Taremi al Milan ma ora c'è un ulteriore voce di mercato. Infatti, stando a quanto affermato da Claudio Raimondi a SportMediaset, ci sarebbe stato un primo interessamento da parte del Diavolo per Beto, attaccante portoghese in forza all'Udinese sulle cui tracce c'è anche l'Inter.