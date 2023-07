Calciomercato Milan – Danjuma, in arrivo il jolly d’attacco per Pioli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha spiegato come Arnaut Danjuma e Yunus Musah (o almeno uno dei due) possano salire sull'aereo che, venerdì 21 luglio , condurrà i rossoneri di mister Stefano Pioli negli Stati Uniti d'America . Lì, infatti, il Diavolo prenderà parte al Soccer Champions Tour , giocherà in amichevole contro Real Madrid , Juventus e Barcellona e l'obiettivo di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada è di avere l'olandese e lo statunitense a disposizione.

Calciomercato Milan, stretta per l'arrivo di Danjuma

Il Villarreal ieri ha giocato e vinto in amichevole contro l'Altach. Danjuma non è sceso in campo. Segnale da non sottovalutare, questo, in periodo di mercato. Il Milan potrebbe prendere il suo jolly d'attacco, in questa sessione di calciomercato, con la formula del prestito oneroso a 2-3 milioni di euro, con diritto di riscatto da esercitare, eventualmente, nell'estate successiva. La stessa formula con il cui il 'Sottomarino Giallo' aveva spedito il giocatore classe 1997 al Tottenham, lo scorso gennaio.