Milan, guarda Leao: che assist con la maglia del Portogallo! (Video)

In attesa che questa sosta per le nazionali finisca, i tifosi del Milan possono contrastare l'ansia di possibili infortuni alle grandi giocate che stanno dispensando alcune stelle rossonere. Dopo l'assist e il gol, in soli 15 minuti, di Samuel Chukwueze , anche Leao fa brillare gli occhi del suo pubblico con una assist da urlo.

Siamo nel gruppo J per la qualificazione ad Euro2024. Il Portogallo ospita il Lussemburgo e gli uomini allenati da Roberto Martinez vogliono consolidare il primo posto nel girone. Match fin troppo semplice per Leao e compagni, i quali asfaltano il Lussemburgo con un netto 9-0. L'attaccante rossonero non entra nel tabellino dei marcatori ma confeziona un assist al bacio per il gol di Goncalo Ramos.