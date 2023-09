Morelli: “La crescita del Milan passa da derby e calendario” | PM Intervista

Sulla campagna acquisti del Milan e il lavoro del duo Moncada-Furlani

"Il Milan è la squadra che si è mossa di più sul mercato, rinnovando un reparto nevralgico come il centrocampo e inserendo qualità in avanti. La dirigenza, dopo un inizio estate tumultuoso, ha deciso di cambiare rotta e intraprendere un percorso diverso. Limitare i giovani e le scommesse, prendere giocatori con una certa esperienza in campionati importanti, come Pulisic e Loftus-Cheek ma anche Chukwueze. Ha investito molto, seguendo le indicazioni di Mister Pioli, per alzare il livello qualitativo della rosa. Le prime giornate di campionato sono state molto confortanti in questo senso. Con le ottime prestazioni di Reijnders e Loftus-Cheek in mezzo e Pulisic in attacco. Okafor e Chukwueze ancora da integrare, quindi non si può dire che non abbiano provato a migliorare la squadra. Naturalmente il campo parlerà. Il derby di sabato sarà un banco di prova importante. Tra i nuovi avevo pochi dubbi sull’efficacia del duo di centrocampo, mentre sono rimasto piacevolmente colpito dall’impatto di Christian Pulisic, che si dimostra giocatore importante riuscendo ad incidere nei momenti giusti delle partite come fatto a Bologna e con il Torino".