Milan, Leao: “Ibrahimovic mancherà, ma c’è chi può fare la differenza”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato dell'assenza di Zlatan Ibrahimovic contro il Milan. Questo il pensiero del portoghese

Il Milan, in occasione del match contro il Genoa, dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, espulso durante la sfida contro il Parma, dovrà scontare una giornata di squalifica dopo la punizione per 'critica irrispettosa' e 'atteggiamento provocatorio'. Un'assenza che si farà sentire, ma Rafael Leao non si abbatte e offre la soluzione al problema. Ecco le dichiarazioni del portoghese ai microfoni di 'Sky Sport': "E' chiaro che quando Ibra non c'è manca un po', ma ci saranno altri giocatori pronti a fare la differenza". Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di Ibrahimovic.