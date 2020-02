VERSO MILAN-JUVENTUS – La lista dei convocati del Milan in vista del match contro la Juventus non verrà resa nota oggi, ma verrà pubblicata domani mattina. Lo pubblica direttamente il sito rossonero (acmilan.com, ndr) all’interno del report giornaliero della squadra a Milanello. Alla lista di Pioli certamente non ci sarà Lucas Biglia: ecco le condizioni del centrocampista argentino>>>

