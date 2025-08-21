PIANETAMILAN news milan Milan, il saluto di Okafor: “Porterò questi ricordi sempre con me”

Milan, il saluto di Okafor: “Porterò questi ricordi sempre con me”

Noah Okafor saluta il Milan: il giocatore ringrazia i rossoneri dopo il trasferimento al Leeds. Ecco il suo messaggio
Francesco De Benedittis

L’ormai ex rossonero Noah Okafor, dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Leeds, ha dedicato un post sul suo profilo Instagram per salutare e ringraziare il Milan.

Okafor saluta il Milan sui social: ecco le sue parole

La sua esperienza in maglia rossonera è durata solo due anni, caratterizzata da alti e bassi. Non è mai stato un uomo chiave, ma ha spesso segnato gol importanti. Ecco le sue parole di ringraziamento:

"Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e soprattutto ai tifosi. Porterò questi ricordi con me per sempre. Con tutto il meglio. OKA"

