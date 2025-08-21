Milan, il saluto di Okafor: “Porterò questi ricordi sempre con me”

"Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e soprattutto ai tifosi. Porterò questi ricordi con me per sempre. Con tutto il meglio. OKA"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
L’ormai ex rossonero Noah Okafor, dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Leeds, ha dedicato un post sul suo profilo Instagram per salutare e ringraziare il Milan.
La sua esperienza in maglia rossonera è durata solo due anni, caratterizzata da alti e bassi. Non è mai stato un uomo chiave, ma ha spesso segnato gol importanti. Ecco le sue parole di ringraziamento:
"Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e soprattutto ai tifosi. Porterò questi ricordi con me per sempre. Con tutto il meglio. OKA"
© RIPRODUZIONE RISERVATA