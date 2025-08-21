Milan, il saluto di Okafor: “Porterò questi ricordi sempre con me”

L’ormai ex rossonero Noah Okafor , dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Leeds , ha dedicato un post sul suo profilo Instagram per salutare e ringraziare il Milan .

Okafor saluta il Milan sui social: ecco le sue parole

La sua esperienza in maglia rossonera è durata solo due anni, caratterizzata da alti e bassi. Non è mai stato un uomo chiave, ma ha spesso segnato gol importanti. Ecco le sue parole di ringraziamento: