Milan, il primo acquisto dopo il lockdown è Léo Duarte

NEWS MILAN – Il Milan guarda alla ripresa della stagione, vista le ultime novità che vedono la possibilità di tornare ad allenarsi dal prossimo 18 maggio. A disposizione di Stefano Pioli, come scrive questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarà anche Léo Duarte, centrale brasiliano prelevato in estate dal Flamengo.

Il difensore verdeoro non ha praticamente mai giocato in questa stagione. Inizialmente perché la coppia titolare era quella formata da Romagnoli e Musacchio, poi quando aveva cominciato a giocare alcuni match e prendere confidenza col nuovo campionato, un brutto infortunio al calcagno – e conseguente operazione – lo ha messo KO per parecchio tempo.

Out da fine novembre, Duarte ha esordito con Giampaolo in occasione della sconfitta interna contro la Fiorentina. Poi ha altre 4 gare in cui ha giocato per 90 minuti: contro Genoa, SPAL, Lazio e Juventus. Prima appunto dello stop forzato che lo ha costretto a rimanere a lungo fuori dai giochi. Ma ora con la ripresa delle attività, la stagione di Duarte potrebbe a sorpresa iniziare a sorridergli. Secondo la rosea, infatti, con Musacchio fuori da giochi (un anno di contratto e non convinto di restare) e con Gabbia ancora acerbo, potrebbe essere proprio il brasiliano a giovarne e a prendersi il posto al fianco di Romagnoli.

Pagato 11 milioni, Duarte non ha ancora compiuto 24 anni e rappresenta ancora un profilo ideale nella linea verde promossa in estate da Gazidis e attuata da Boban e Maldini. Il brasiliano può diventare uno dei protagonisti di una ripartenza difficile e ancora immaginaria dal punto di vista dell’organizzazione. Col Flamengo 60 presenze e 2 reti dal 2016 al 2019. Il club deve avere pazienza – secondo l’ex rossonero Roque Junior – e puntare su di lui: ecco le sue parole alla Gazzetta>>>

