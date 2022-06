Milan, i risultati dei rossoneri: pari per Leao, vittoria per Kalulu

Impegnati con le rispettive nazionali, Rafael Leao e Pierre Kalulu continuano a far parlare di loro anche al di fuori del mondo Milan.

Matteo Mosconi

(fonte acmilan.com)

Inizia con un pareggio l'avventura del Portogallo di Rafael Leão nella UEFA Nations League. I lusitani, infatti, hanno chiuso sull'1-1 il big match del Gruppo 2 contro la Spagna. Una gara vibrante quella dell'Estadio Benito Villamarín di Siviglia, che ha visto le Furie Rosse andare in vantaggio al 25' con la perfetta ripartenza finalizzata da Morata. Il pari della formazione del CT Santos è arrivato nel finale, con il tocco sotto misura di Horta su assist di Cancelo.

Buona, nel complesso, la prova di Leão, in campo per 72' e protagonista di un'ottima prima frazione culminata con un paio di situazioni nelle quali l'esterno rossonero ha sfiorato il gol. Prossima sfida per i portoghesi sarà domenica 5 contro la Svizzera, sconfitta nella gara d'esordio sul campo della Repubblica Ceca per 2-1.

Prosegue senza intoppi, invece, il percorso della Francia U21 di Pierre Kalulu nelle Qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. A Grenoble, i transalpini si sono imposti per 2-0 sulla Serbia grazie ai gol di Thuram e Gouiri. 90' in campo per Kalulu, che ha confermato gli straordinari progressi visti in maglia Milan con una prestazione solida e costante sulla corsia di destra.

La Francia (22 punti) si conferma così capolista del Gruppo H davanti all'Ucraina (16 punti con una gara in meno). Il prossimo appuntamento per Les Bleus è in programma lunedì 6 giugno in casa dell'Armenia ultima in classifica.