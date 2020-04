Milan, i dossier di Gazidis: dal taglio stipendi ai rinnovi di contratto

NEWS MILAN – Ci sono pratiche da sbrigare più in fretta e altre che andranno risolte al termine della stagione, sempre che questa abbia una fine “naturale”. In ogni caso, il trascorrere delle settimane sta portando sul tavolo dell’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis tutta una serie di faldoni e di pratiche che andranno risolte entro un paio di mesi.

La pratica più urgente da risolvere è quella relativa ai tagli degli stipendi. Maldini è al lavoro da giorni per cercare un accordo tra il club e la delegazione di calciatori, capeggiata da Alessio Romagnoli. La società ha presentato alla squadra un’offerta in stile Juventus, vale a dire un piccolo taglio sulla stipendi della stagione attuale e un più cospicuo taglio sugli ingaggi dei primi mesi della prossima. Entro questa settimana o al massimo per la prossima, i giocatori daranno una risposta.

La pandemia ha stravolto le dinamiche commerciali, ma ci sono novità in vista. Il Milan rinnoverà l’accordo con il main sponsor Emirates (la parte fissa sarà più bassa, mentre quella variabile in base ai risultati potrebbe compensare). Inoltre, si attendono a breve gli annunci di due nuove partnership di respiro internazionale. Inoltre, a Casa Milan si respira ottimismo sul tema del nuovo stadio. In tempi abbastanza rapidi potrebbero esserci ulteriori riscontri positivi.

Capitolo allenatore. Il Milan non ha negato i contatti avuti con Ralf Rangnick negli scorsi mesi, ma ribadiscono notevole distanza tra le parti a causa di richieste molto importanti avanzate dal tedesco. Allo stesso tempo la proprietà riconosce la bontà dell’operato di Stefano Pioli. Chiunque siederà sulla panchina rossonera dovrà fare i conti con un mercato molto attento, morigerato e rivolto soprattutto ai giovani. Non mancheranno, tuttavia, alcune deroghe sugli ingaggi, come quelli di Romagnoli e Ibrahimovic.

Ecco, Ibrahimovic. Un faldone tra i più pesanti. Lo svedese e Gazidis si incontreranno non appena l'attaccante farà ritorno in Italia e le premesse sono quelle di continuare assieme a prescindere da chi sarà l'allenatore dell'anno prossimo. Con Pioli, le quotazioni sarebbero in netto rialzo. Infine, Maldini. Il suo futuro sarà con ogni probabilità uno tra gli ultimi da risolvere. Paolo valuterà e cercherà di capire. Difficile che rimanga in caso di depotenziamento del suo ruolo nella società. In questi giorni viene descritto molto positivamente in termini di operatività e coinvolgimento. Meglio non dare nulla per scontato.

