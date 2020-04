Milan, gli auguri a Rivaldo: “Un breve ma dolce incantesimo rossonero”

NEWS MILAN – Il Milan attraverso i propri canali social ha fatto gli auguri all’ex rossonero Rivaldo per il suo 48esimo compleanno.

“E’ stato un breve incantesimo Rossonero, ma anche dolce: buon compleanno, Rivaldo!”, le parole scritte dal club di via Aldo Rossi sui propri social. Il brasiliano ha giocato al Milan soltanto nella stagione 2002-03 e qualche presenza in quella successiva, prima di volare in Brasile a novembre. L’ex Pallone d’Oro deluse le aspettative, ma con la maglia rossonera vinse comunque la Champions League del 2003.

