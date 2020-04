Ex Milan – Tanti auguri a Rivaldo: oggi compie 48 anni

NEWS MILAN – Oggi spegne 48 candeline l’ex rossonero Rivaldo. Il brasiliano, ex Pallone d’Oro, ha vestito la maglia del Milan dal 2002 al 2003, risultando però una vera meteora rispetto alle altissime aspettative che il popolo rossonero aveva su di lui al momento del suo arrivo. Dopo i gloriosi anni al Barcellona, infatti, Rivaldo non ha saputo più rendere allo stesso modo.

In rossonero solo la stagione 2002-2003 conclusa con un totale di 38 presenze e 8 reti, senza diventare mai un punto fermo della squadra di Ancelotti che vinse la Champions League in quella annata. Lascia il Milan a novembre del 2003 per tornare temporaneamente in Brasile. Poi vola in Grecia, 4 anni tra Olympiakos e AEK Atene, per poi decidere di andare in Uzbekistan prima di fare ritorno a casa. Si ritira nel 2015.