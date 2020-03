Milan-Genoa, domani rifinitura a San Siro e non a Milanello

VERSO MILAN-GENOA – Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, la rifinitura di domani del Milan sarà sostenuta a San Siro, in modo che i giocatori si abituino allo stadio vuoto e per evitare che i giocatori si spostino di continuo tra stadio e Milanello. In tempi di Coronavirus il Milan vuole prevenire ogni possibile problematica legata al virus e domani la squadra di Pioli si allenerà in una cornice suggestiva e singolare come l’impianto vuoto di San Siro. Intanto, sono 3 gli scenari che riguardano la finale della Coppa Italia: continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android