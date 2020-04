Milan, Franck Tuil lascia il fondo Elliott dopo 19 anni

NEWS MILAN – Uno dei più famosi e importanti attivisti del fondo Elliott, Franck Tuil, ha lasciato l’hedge fund americano dopo ben 19 anni. Come riporta il giornalista del Financial Times, Arash Massoudi, la sua uscita è arrivata dopo che Elliott è stato multato 20 milioni di euro questa settimana per aver ostacolato un’indagine su un’acquisizione del 2015.

A tal proposito l’ex proprietario rossonero Li Yonghong si è domandato su Twitter se questo episodio possa influenzare il Milan, dato che un’ulteriore instabilità nel club non sarebbe una cosa positiva.

Molti tifosi rossoneri ricorderanno come Franck Tuil svolse un ruolo importante nell’estate del 2018, quando a Losanna fece di fatto riammettere il Milan in Europa League.

