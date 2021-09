Milan Femminile, Longo: “Sogno di vincere il campionato”

Miriam Longo, calciatrice del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni

Sull'inizio di campionato: "Questo inizio di campionato per noi è andato alla grande, abbiamo ottenuto i punti che dovevamo ottenere e dopo lo scorso anno l’asticella dei nostri obiettivi si è alzata. Siamo consapevoli delle nostre forze e continuiamo a lavorare in questo modo che va benissimo. È un campionato in cui molte squadre si sono rafforzate, non solo quelle che puntano ai vertici della classifica, e questo è sicuramente un motivo di orgoglio per il calcio italiano e soprattutto un motivo in più per aver voglia di lottare ogni partita sempre al 100%. Noi guardiamo sempre il nostro lavoro, per noi ogni volta è come una finale di Champions”.