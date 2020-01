Milan Femminile, l’eroe del giorno è il nuovo acquisto Berglind Björg Thorvaldsdottir

MILAN FEMMINILE – Esordio con doppietta per Berglind Björg Thorvaldsdottir che alla sua prima presenza con la maglia del Milan Femminile trascina le rossonere contro la Roma. Al Vismara, infatti, la squadra di Ganz va sotto 2-0 complice la doppietta della giallorossa Thomas, ma nella ripresa due reti dell’attaccante islandese appena arrivata in Italia, intervallate dal momentaneo 2-2 di Jane Refiloe, portano al successo del Milan. Le rossonere devono ancora recuperare il match contro la Pink Bari e in caso di vittoria si porterebbero a due punti dalla Fiorentina seconda in classifica. Se ti sei perso la partita, rivivi qui tutte le emozioni del Vismara>>>

