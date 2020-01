LIVE – Milan-Roma femminile 0-0: problemi alla caviglia per la Giuliano, costretta ad uscire

14′ Problemi per la grande ex Giuliano costretta a lasciare il campo. Al suo posto entra Egherberg

12′ Squillo della Roma e primo calcio d’angolo anche per le giallorosse. Sugli sviluppi Korenciova blocca senza problemi

7′ Dopo una fase iniziale di studio, il Milan inizia a spingere sulle fasce guadagnandosi un buon corner dalla sinistra

5′ Pamela Begic ci prova dalla lunga distanza, corpo all’indietro e sfera alta sopra la traversa

PARTITI!!! – Iniziata Milan-Roma del campionato di Serie A Femminile al ‘Vismara’

Ecco le formazioni ufficiali di Milan Femminile e Roma Femminile per il big match di campionato!

MILAN: Korenciova, Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri, Conc, Begic, Jane, Heroum, Giacinti, Thorvaldsdottir. A disposizione: Piazza, Mendes, Carissimi, Zigic, Capelli, Salvatori Rinaldi, Tamborini, Vitale, Mauri. Allenatore: Ganz.

ROMA: Ceasar; Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer, Giugliano, Andressa; Bonfantini, Thomas, Serturini. A disposizione: Pipitone, Soffia, Ekroth, Egherberg, Cunsolo, Ciccotti, Thestrup, Greggi, Coluccini. Allenatore: Bavagnoli.

All’andata, nella Capitale, netto successo delle Rossonere di Ganz: un perentorio 3-0 firmato da Nora Heroum, Dominika Čonč e Valentina Giacinti nella ripresa.

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz, con due gare in meno rispetto alle altre squadre, si trova attualmente a quota 20 punti dopo 10 giornate di campionato, in quarta posizione nella graduatoria dietro a Juventus Women (34 punti), Fiorentina (28) e proprio Roma Femminile (24).

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Vismara‘, dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Milan-Roma, prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Femminile!

Per la classifica aggiornata, in tempo reale, della Serie A Femminile e per scoprire la situazione del Milan Femminile di Maurizio Ganz, clicca qui.

Sabato pomeriggio, intanto, il Milan Primavera di Federico Giunti aveva regolato, in casa, per 6-0 il Pordenone! Per il report esaustivo del match, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android