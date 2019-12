Milan Femminile, il punto sulla stagione: quarto posto in attesa del recupero

MILAN FEMMINILE – Giunti alla pausa natalizia, facciamo il punto della stagione fin qui sulla squadra di Maurizio Ganz. Le ragazze sono quarte in classifica, ma con una gara in meno da recuperare contro la Pink Bari il 29 gennaio. Una eventuale vittoria contro le pugliesi permetterebbe al Milan Femminile di superare in classifica Roma e Fiorentina e portarsi al secondo posto dietro alla Juventus, distante a quel punto 28 punti. Le rossonere sono le uniche che in questo campionato sono state in grado di fermare l’avanzata delle campioni in carica bianconere (9 vittorie e un pareggio). In Coppa Italia le rossonere se la vedranno ai quarti contro la Fiorentina, dopo aver eliminato 4-1 l’Inter nel derby degli ottavi. Intanto, niente Napoli per Ricardo Rodríguez: ecco il motivo>>>

