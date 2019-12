Calciomercato Milan – Rodriguez, si allontana la pista Napoli: ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo più di tre mesi Ricardo Rodriguez è tornato in campo in occasione di Atalanta-Milan. Lo svizzero però non ha sfruttato al meglio la squalifica di Theo Hernandez e continua a non convincere i piani alti rossoneri. Il suo destino in rossonero è ormai agli sgoccioli. Una delle squadra interessate a Rodriguez sembrerebbe il Napoli di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, però, è molto difficile che l’operazione possa andare a buon fine perché gli azzurri sono hanno già Mario Rui e Faouzi Ghoulam in quel ruolo. Intanto arriva la risposta alla bufera provocata dal video virale di Rafael Leao: è proprio lui a parlare, continua a leggere >>>

