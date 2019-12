Milan, la replica di Rafael Leao: “Il video in circolazione è vecchio”

ULTIME NEWS MILAN – Un video che ha indispettito e non poco i tifosi del Milan con protagonista, suo malgrado, Rafael Leao. In questo video si vede l’attaccante portoghese che beve e fuma dopo la partita persa malamente dal Milan per 5-0 contro l’Atalanta. Normale ricevere delle critiche, ma Rafael Leao, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto difendersi e ha pubblicato uno stato in cui afferma che il video in circolazione sia datato e non di ieri. Ecco il post.

